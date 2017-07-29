Могут ли тоска и боль выглядеть завораживающе? Отвечает скульптор Юичи Икехата

Японский художник Юичи Икехата создаёт распадающиеся фрагменты человеческих тел, которые выражают различные эмоции. И в этих на вид обычных керамических скульптурах отражены боль, гнев, тоска и безнадёжность...

Японский художник и фотограф Юичи Икехата является ярким представителем современного искусства.

Художник работает в разных стилях, но его последней запоминающейся работой стали сюрреалистические скульптурные композиции, напоминающие полуразломанные части тела.

Глядя на них, испытываешь восторг и недопонимание одновременно.

Мастеру удалось с точностью передать настоящие эмоции, тоску и боль на полуразрушенных композициях. Именно так Юичи Икехата передал своё видение амбивалентности жизни.

Для создания своих работ мастер использовал глину, бумагу и проволоку, поскольку при работе с этими материалами легко создать нужную форму.

Процесс создания частей тела происходит у Юичи спонтанно. По словам художника, у него может не быть вдохновения на протяжении долгого времени, а потом внезапно всплывает образ — и он сразу же принимается творить.

Части тела и лица создаются при помощи программы 3D, она и даёт неоднозначный эффект разлагающегося тела.

Художник назвал свою работу "Фрагменты долговременной памяти", он старался передать в ней нереальный мир через фрагменты реальности.

Под фрагментами он подразумевал частички красоты и грусти и те дни, когда ничего не происходит, которые со временем забываются и уходят на второй план.

Вот уже почти 20 лет — начиная с 1997 года — работы Юичи Икехаты имеют успех на международных фотовыставках.