Хэлли Берри опровергла слухи о беременности, осушив стакан виски на Comic-Con

Актриса не смогла ответить на вопрос одного из журналистов на презентации фильма "Kingsman: Золотое кольцо".

Хэлли Берри решительно опровергла все слухи о своей беременности, выпив стакан виски на презентации фильма "Kingsman: Золотое кольцо" в Сан-Диего. Дело в том, что на столе у актёров стояли шоты с алкоголем, а у Хэлли — лонг. Когда один из журналистов спросил, какой фильм, по её мнению, более британский — Kingsman или "Джеймс Бонд", актриса не смогла ответить, сообщает Metro.

Тогда к разговору подключился Ченнинг Таттум и уговорил Хэлли выпить за пропущенный вопрос налитое ей виски. 50-летняя актриса не дрогнула и осушила весь стакан в считанные секунды. Так что теперь говорить о её беременности не имеет смысла, считают пользователи Сети.