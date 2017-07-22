Почему этот дом в лесной глуши является самым востребованным на Airbnb

Сервис аренды жилья Airbnb назвал самое популярное место в Атланте, которое бронируют себе посетители.

Согласно списку онлайн-площадки для размещения, поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb, самым желаемым местом для посещения туристами стал простой деревянный дом, расположенный в лесу в Атланте.

Очаровательный домик состоит из трёх отдельных комнат, соединённых канатными мостами. Рассчитан он на двоих посетителей. Это место стало самым часто добавляемым в "Список желаний" пользователей сайта.

Дом сдаётся на два дня. За одну ночь арендодатели потребуют $375. Посетителям предоставляется спальня с двуспальной кроватью, гостиная с антикварной мебелью и так называемая палуба с гамаком и дартсом.

Несмотря на внешние качества дома, существуют и определённые неудобства, например, отсутствие ванной комнаты, отопления либо кондиционера, поэтому придётся ещё и удачно подобрать время года.

Несмотря на это, пользователи, побывавшие в лесном домике, оценили его в 4,5 звезды.