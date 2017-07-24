Парикмахер делает скидку за то, что клиенты читают ему вслух, пока он стрижёт

По словам родителей маленьких клиентов, это не только помогает экономить деньги, но и развивает их детей.

Когда семилетний Жозеф Джейсон пришёл за стрижкой своей мечты — детским ирокезом, — он никак не ожидал, что и здесь его заставят читать. Всё дело в том, что его расчётливый папа специально выбрал эту парикмахерскую в рабочем городке Ипсиланти, штат Мичиган, так как здесь предоставляют необычную скидку.

Из стоимости стрижки вычитается два доллара, если ребёнок в это время будет читать для парикмахера вслух. По словам отца, это не столько помогает экономить деньги, сколько делает его сына ещё грамотнее. Программу ввёл Райан Гриффин, который узнал о ней в Нью-Йорке. Все книги, которые читают маленькие клиенты, пожертвовали местные жители, сообщает Michigan Radio.

Такие программы обучения действуют по всей стране, но в Ипсиланти парикмахеры ещё и обсуждают с детьми прочтённый материал, чтобы убедиться, что те понимают книгу.