Автолюбители сняли, как монахиня мчится на велосипеде во весь святой дух

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Автолюбители сняли, как монахиня мчится на велосипеде во весь святой дух

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Видеоролик, на котором монахиня в полном церковном облачении мчится на велосипеде с огромной скоростью по одной из испанских трасс, стал вирусным. В оригинальном источнике за сутки его посмотрели уже более 1,7 миллиона раз, и количество просмотров продолжает стремительно расти.

Впервые видео было опубликовано в группе в "Фейсбуке" Club Ciclista El Molino de Valdespartera, посвящённой любительской спортивной команде по велосипедному спорту из Сарагосы. Автор видео пошутил, что монахиня так спешит к своему сеньору.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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