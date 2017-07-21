Автолюбители сняли, как монахиня мчится на велосипеде во весь святой дух

Видеоролик, на котором монахиня в полном церковном облачении мчится на велосипеде с огромной скоростью по одной из испанских трасс, стал вирусным. В оригинальном источнике за сутки его посмотрели уже более 1,7 миллиона раз, и количество просмотров продолжает стремительно расти.

Впервые видео было опубликовано в группе в "Фейсбуке" Club Ciclista El Molino de Valdespartera, посвящённой любительской спортивной команде по велосипедному спорту из Сарагосы. Автор видео пошутил, что монахиня так спешит к своему сеньору.