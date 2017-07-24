Помоги себе сам: больная диабетом изобрела искусственную поджелудочную железу

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Помоги себе сам: больная диабетом изобрела искусственную поджелудочную железу

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Фото © Twitter/danamlewis

У Даны Льюис диабет первого типа, а это значит, что её поджелудочная железа работает неправильно и не вырабатывает необходимый для жизни инсулин. В связи с этим Дана решила сделать себе новую, искусственную поджелудочную.

Созданная Даной поджелудочная железа — это не орган, а компьютерная программа с открытым исходным кодом, которая регистрирует уровень глюкозы в крови и при необходимости впрыскивает инсулин. Это программа бесплатно распространяется среди больных сахарным диабетом.

Сегодня многие больные сахарным диабетом используют систему мониторинга, которая предупреждает их о слишком высоком или слишком низком уровне глюкозы. Но Дана очень крепко спала и постоянно пропускала сигналы тревоги — это значит, что однажды утром она могла не проснуться.

Сперва Дана хотела перепрограммировать свой монитор, чтобы он подавал более громкие сигналы. Но в процессе работы она поняла, что может сделать гораздо больше. Она подключила систему мониторинга к инсулиновой помпе и получила принципиально новое устройство, которое само впрыскивает инсулин, не тревожа больного.

Коммерческий аналог системы APS продаётся за восемь тысяч долларов, а чтобы воспользоваться изобретением Даны придётся потратить всего 150 долларов на дополнительное оборудование. По оценкам Даны, сейчас её изобретением пользуется около 400 человек, и это число неизменно растёт, ведь его могут себе позволить практически все люди, больные сахарным диабетом.

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