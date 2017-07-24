Помоги себе сам: больная диабетом изобрела искусственную поджелудочную железу

Созданная Даной поджелудочная железа — это не орган, а компьютерная программа с открытым исходным кодом, которая регистрирует уровень глюкозы в крови и при необходимости впрыскивает инсулин. Это программа бесплатно распространяется среди больных сахарным диабетом.
And major props to @scottleibrand for going with me :) plus being generally awesome, always! pic.twitter.com/gYeXjwighJ— Dana #hcsm #OpenAPS (@danamlewis) 18 мая 2017 г.
Сегодня многие больные сахарным диабетом используют систему мониторинга, которая предупреждает их о слишком высоком или слишком низком уровне глюкозы. Но Дана очень крепко спала и постоянно пропускала сигналы тревоги — это значит, что однажды утром она могла не проснуться.
Amazing to get to meet several other of the 2017 #FCMostCreative tonight! So inspired by all the brain power. pic.twitter.com/FJimgoSEb2— Dana #hcsm #OpenAPS (@danamlewis) 18 мая 2017 г.
Сперва Дана хотела перепрограммировать свой монитор, чтобы он подавал более громкие сигналы. Но в процессе работы она поняла, что может сделать гораздо больше. Она подключила систему мониторинга к инсулиновой помпе и получила принципиально новое устройство, которое само впрыскивает инсулин, не тревожа больного.
#OpenAPS artificial pancreas in the air(port) and TSA don't care. #havepancreaswilltravel #CWDFFLwithdrawal pic.twitter.com/fKM7SBXgAm— Dana #hcsm #OpenAPS (@danamlewis) 6 июля 2017 г.
Коммерческий аналог системы APS продаётся за восемь тысяч долларов, а чтобы воспользоваться изобретением Даны придётся потратить всего 150 долларов на дополнительное оборудование. По оценкам Даны, сейчас её изобретением пользуется около 400 человек, и это число неизменно растёт, ведь его могут себе позволить практически все люди, больные сахарным диабетом.
What if, indeed ;)#OpenAPS #WeAreNotWaiting pic.twitter.com/8OT9lrFSyG— Dana #hcsm #OpenAPS (@danamlewis) 29 апреля 2017 г.
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