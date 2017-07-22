Какаду провёл эксперимент с котом Шрёдингера и остался очень недоволен

カリン開けてごらん(*≧艸≦)— ばたん♂（オウムのカリン) (@masaki_1133) 19 июля 2017 г.
猫パンチ飛び出すびっくり箱 ʬʬʬ
ナイスインのその後です（笑）#カリン #オウム #ベンガル #猫 #猫パンチ #びっくり箱 pic.twitter.com/JVSJTyTTjr
Видео начинается с того, что попугай с огромным любопытством осматривает коробку, лежащую на столе, а затем открывает её крышку. Там он видит своего недавнего знакомого, который нагло бьёт птицу по клюву. Недолго думая какаду с яростью захлопывает коробку обратно.
Публикация с этим видео в "Твиттере" собрала более 13 тысяч лайков. Из-за этого видеоролика популярность всего микроблога взлетела до небес, и теперь гораздо больше людей может наблюдать за сценами из жизни столь необычной пары.
カリンとこうめでくつろいでますʬʬʬ— ばたん♂（オウムのカリン) (@masaki_1133) 15 июля 2017 г.
手をつかみたいがつかまらない(*≧艸≦)
#ベンガル #カリン #オウム #こうめ #猫 #鳥 pic.twitter.com/qoSvnh8JRe
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