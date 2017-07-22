Какаду провёл эксперимент с котом Шрёдингера и остался очень недоволен

Видео, которое уже несколько дней держится в топе вирусных, умиляет и вызывает смех одновременно. Оно показывает эпизод из жизни двух непримиримых друзей — бенгальского котёнка и наглого какаду Карин из Японии.

Видео начинается с того, что попугай с огромным любопытством осматривает коробку, лежащую на столе, а затем открывает её крышку. Там он видит своего недавнего знакомого, который нагло бьёт птицу по клюву. Недолго думая какаду с яростью захлопывает коробку обратно.

Публикация с этим видео в "Твиттере" собрала более 13 тысяч лайков. Из-за этого видеоролика популярность всего микроблога взлетела до небес, и теперь гораздо больше людей может наблюдать за сценами из жизни столь необычной пары.