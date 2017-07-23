Ребёнок, которому пересадили обе руки, научился играть в бейсбол

Два года назад Зиону Харви из Балтимора, США, проделали успешную операцию по пересадке обеих рук, в результате чего мальчик научился самостоятельно одеваться, управляться с ножницами и даже играть в бейсбол.

Зиону ампутировали обе руки и ступни в возрасте двух лет в результате инфекции, вызвавшей сепсис конечностей и отказ внутренних органов. Шесть лет он прожил с протезами ног, полагаясь на помощь окружающих во всём, что требовало работы руками.

Но в июне 2015 года Зиону провели операцию по пересадке обеих рук. Он вошёл в историю медицины как самый юный пациент, которому была проведена подобного рода операция.

Спустя два года года мальчик уже самостоятельно может одеваться, есть и держать бейсбольную биту. Статья с описанием операции и периодом восстановления опубликована в журнале группой хирургов Балтиморского детского госпиталя.

Операция по пересадке органов является рискованной, поскольку организм реципиента слишком молодой и может не принять новую часть тела, а задействованный режим наркотиков несёт ряд рисков для здоровья. Но организм Зиона спустя два года приспособился к полученным от донора рукам и теперь воспринимает их как собственные.

Подобные случаи демонстрируют, как новые разработки и инновации в науке и трансплантации могут существенно повлиять на качество жизни пациентов Лорна Марсон, президент британского общества трансплантации

Кроме курсов медикаментов мальчик постоянно находился под присмотром психологов, прошёл несколько курсов психотерапии и занимался в развивающих кружках. Всё это в совокупности поспособствовало его выздоровлению.

Мальчик до сих принимает препараты, но его врачи надеются, что дозу можно будет вскоре уменьшить.

Хоть результаты являются положительными, но это действительно чудо, что организм Зиона принял новые руки Сандра Амарал, один из врачей Зиона

Остальные врачи сомневаются, что с другими маленькими пациентами этот успех удастся повторить. По их словам, причиной удачного результата операции по пересадке рук стало то, что иммунная система Зиона была в некотором роде подготовлена к операции предыдущей трансплантацией, во время которой мальчик получил почку от своей матери.