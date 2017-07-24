Заразительная улыбка этой собаки не оставит вас равнодушным

Если у вас нет настроения, посмотрите на фотографии этого пса по кличке Евро. Он стал популярен в "Инстаграме" благодаря своей голливудской улыбке и каждый раз дарит хорошее настроение десяткам тысячам пользователей, которые подписаны на него.