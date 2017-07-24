Заразительная улыбка этой собаки не оставит вас равнодушным

Читайте также

Заразительная улыбка этой собаки не оставит вас равнодушным

2
Если у вас нет настроения, посмотрите на фотографии этого пса по кличке Евро. Он стал популярен в "Инстаграме" благодаря своей голливудской улыбке и каждый раз дарит хорошее настроение десяткам тысячам пользователей, которые подписаны на него.

Пятилетний джек-рассел-терьер по кличке Евро проживает в Таиланде.

Good morning

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

Популярность он обрёл благодаря своей белоснежной улыбке.

My doll go to Chicago.

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

На его официальный аккаунт в "Инстаграме" подписано более 210 тысяч пользователей.

Good night

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

Хозяйка Сумитра Дживифат характеризует Евро как энергичную и весёлую собаку.

.......?

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

Евро очень любит цветы.

Good morning friday

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

А также ему нравится позировать с ними на камеру.

Monday morning

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

Хозяйка объяснила, что улыбка Евро связана с неправильным прикусом.

My doll is going to Chicago.

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

Но глядя на него сразу же поднимается настроение.

Happy every day

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

Особенно у ещё троих собак, с которыми он живёт.

I love my family

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

На этой фотографии Евро позирует со своей сестрой.

Good morning

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

Евро всегда заставляет улыбаться свою хозяйку, даже когда у неё бывают неприятности.

lol^_^

Публикация от euro&family (@eurosaurus)

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!