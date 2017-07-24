Заразительная улыбка этой собаки не оставит вас равнодушным

Пятилетний джек-рассел-терьер по кличке Евро проживает в Таиланде.
Популярность он обрёл благодаря своей белоснежной улыбке.
На его официальный аккаунт в "Инстаграме" подписано более 210 тысяч пользователей.
Хозяйка Сумитра Дживифат характеризует Евро как энергичную и весёлую собаку.
Евро очень любит цветы.
А также ему нравится позировать с ними на камеру.
Хозяйка объяснила, что улыбка Евро связана с неправильным прикусом.
Но глядя на него сразу же поднимается настроение.
Особенно у ещё троих собак, с которыми он живёт.
На этой фотографии Евро позирует со своей сестрой.
Евро всегда заставляет улыбаться свою хозяйку, даже когда у неё бывают неприятности.
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