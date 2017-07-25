5 сочных фото, из-за которых вы не сможете спокойно смотреть на конструктор Lego

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5 сочных фото, из-за которых вы не сможете спокойно смотреть на конструктор Lego

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Фото: insta/_enjoy_yum_

Есть ли игрушка лучше, чем лего? Нет. А фастфуд вкуснее, чем бургер? Опять нет. А существует ли ресторан, который сочетает в себе две эти прекрасные вещи? Да, и находится он на Филиппинах.

Mouthwatering Lego themed burger in the Philippines#Repost- #brickburgerph

Публикация от ELLE HK Official (@ellehongkong)

Джергс Корреа, владелец заведения под названием Brick Burger, рассказал, что всегда мечтал создать кафе для фанатов конструктора фирмы "Лего". Он не стал напрямую указывать наименование конструктора в названии своего ресторана, поскольку заполучил бы огромные проблемы с датским законодательством, поэтому дал лишь недвусмысленную отсылку к разноцветным пластмассовым кирпичикам.

Ресторан предлагает целых 10 разновидностей бургеров с различными комбинациями всеми любимых добавок к этому блюду из сыра, помидоров, мяса и бекона. Помимо сытных бутербродов в меню можно найти и тематические десерты со съедобными брусочками и фигурками человечков.

Возможно, эти аппетитные фотографии вынудят читателей Лайфа планировать свой ближайший отпуск с транзитом через Филиппины.

Food trip with Wy #lego #brickburger #brickbuns

Публикация от Cleo Aganon (@cleng0130)

Edible Lego burgers are the best

Публикация от Aryan Syed (@_enjoy_yum_)

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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