5 сочных фото, из-за которых вы не сможете спокойно смотреть на конструктор Lego

Есть ли игрушка лучше, чем лего? Нет. А фастфуд вкуснее, чем бургер? Опять нет. А существует ли ресторан, который сочетает в себе две эти прекрасные вещи? Да, и находится он на Филиппинах.

Mouthwatering Lego themed burger in the Philippines#Repost- #brickburgerph Публикация от ELLE HK Official (@ellehongkong) Фев 15 2017 в 6:35 PST

Джергс Корреа, владелец заведения под названием Brick Burger, рассказал, что всегда мечтал создать кафе для фанатов конструктора фирмы "Лего". Он не стал напрямую указывать наименование конструктора в названии своего ресторана, поскольку заполучил бы огромные проблемы с датским законодательством, поэтому дал лишь недвусмысленную отсылку к разноцветным пластмассовым кирпичикам.

When I was a kid, I used to play with Legos. Now, Im eating them na. Akalain mo nga naman ano? How things change so fast. #brickburger Публикация от Arianne Bautista (@siarianneyan) Апр 24 2017 в 4:02 PDT

Ресторан предлагает целых 10 разновидностей бургеров с различными комбинациями всеми любимых добавок к этому блюду из сыра, помидоров, мяса и бекона. Помимо сытных бутербродов в меню можно найти и тематические десерты со съедобными брусочками и фигурками человечков.

Возможно, эти аппетитные фотографии вынудят читателей Лайфа планировать свой ближайший отпуск с транзитом через Филиппины.

Food trip with Wy #lego #brickburger #brickbuns Публикация от Cleo Aganon (@cleng0130) Июн 28 2017 в 1:33 PDT