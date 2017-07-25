5 сочных фото, из-за которых вы не сможете спокойно смотреть на конструктор Lego

Джергс Корреа, владелец заведения под названием Brick Burger, рассказал, что всегда мечтал создать кафе для фанатов конструктора фирмы "Лего". Он не стал напрямую указывать наименование конструктора в названии своего ресторана, поскольку заполучил бы огромные проблемы с датским законодательством, поэтому дал лишь недвусмысленную отсылку к разноцветным пластмассовым кирпичикам.
Ресторан предлагает целых 10 разновидностей бургеров с различными комбинациями всеми любимых добавок к этому блюду из сыра, помидоров, мяса и бекона. Помимо сытных бутербродов в меню можно найти и тематические десерты со съедобными брусочками и фигурками человечков.
Возможно, эти аппетитные фотографии вынудят читателей Лайфа планировать свой ближайший отпуск с транзитом через Филиппины.
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