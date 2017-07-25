Кошка-долгожительница обхитрила смерть, пережив опасную операцию в 31 год

31-летняя кошка по кличке Саша, которая перенесла операцию по удалению опухоли в носу, может стать новым рекордсменом в Книге рекордов Гиннесса.

Саша появилась в доме 63-летней жительницы Ирландии Беты О'Нейл в 1991 году. Женщина обнаружила раненую кошку в своей конюшне — у несчастного животного были перебиты рёбра. Бета решила забрать её себе и выходить.

Недавно О'Нейл заметила, что кошке стало трудно дышать и состояние её здоровья начало ухудшаться. Она обратилась к врачам ветеринарной клиники, которые обнаружили у питомца опухоль в носу.

Однако, узнав о том, что Саше 31 год (по человеческим меркам — 141 год) и у неё есть проблемы с почками, ветеринары заявили, что использование анестетика может оказаться рискованным. Но спустя неделю Саша вернулась домой и с удовольствием ела свои любимые блюда из курицы, свиных ломтиков и фарша.

Оперирующий врач после успешного выздоровления кошки предложил её владелице подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, так как Саша может стать новым рекордсменом.

Отметим, что последним представителем, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса, был 30-летний кот Скутер из Техаса, который умер в прошлом году.