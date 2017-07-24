Ремиссия ВИЧ у девочки из ЮАР дала учёным надежду на возможность лечения СПИДа

Девочка, чьё имя не называется, начала принимать лекарства от ВИЧ, когда ей было всего два месяца. Однако спустя 40 недель она прекратила приём в рамках медицинского эксперимента. Когда ей исполнилось девять с половиной лет , врачи провели исследования, во время которых выяснилось, что вирус находится в небольшом количестве клеток иммунной системы, однако больше болезнь не распространялась.
Этот случай указывает на то, что раннее лечение может дать шанс на ремиссию, а также на полное выздоровление в будущем. История этой девочки была рассказана на конференции, посвящённой исследованию СПИДа в Париже.
Этот случай усиливает надежду, что, обратившись к ВИЧ-инфицированным в младенчестве, мы можем избавить их от продолжительной терапии
Энтони Фаучи, эксперт
На сегодняшний день лекарства, навсегда избавляющего от ВИЧ, нет. Современные методы лечения только контролируют вирус, и лекарства нужно принимать ежедневно. Единственный излечившийся — берлинский пациент — избавился от инфекции во время пересадки костного мозга от донора, устойчивого к болезни. Однако пересадка невозможна в таких масштабах болезни.
Лечение ВИЧ у младенцев изучается с 2014 года, и этот случай дополняет уже сложившуюся картину. Сейчас медики пытаются выяснить, поможет ли лечение, назначенное в первые дни жизни, помочь ребёнку контролировать болезнь в течение всей жизни. Полное понимание этого механизма приведёт к смене стратегии лечения, и тогда о длительных курсах лечения можно будет забыть.
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