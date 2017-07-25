Турист спас огромную морскую черепаху, которая упала на спину и не смогла встать

Мексиканский остров Косумель обладает репутацией убежища для морских черепах, однако даже в этом месте они подвержены опасностям. Турист, приехавший сюда отдыхать, соединил приятное с полезным и спас жизнь гигантской морской черепахе, попавшей в затруднительную ситуацию. Трогательную сцену он снял на видео и выложил в Сеть.

Обычно за безопасностью черепах следят местные жители и специальные патрули полицейских, которые отпугивают браконьеров от этих беззащитных животных. Стив Букер не является ни тем ни другим, но тем не менее выполнил то, что должен был сделать.

По счастливой случайности мужчина пришёл на берег, чтобы полюбоваться рассветом. Когда он увидел черепаху, лежащую на панцире, он думал, что бедняжка уже мертва, но тут она стала моргать, и Стив понял, что не всё потеряно. Он перевернул животное в нужное положение и позволил ему вернуться домой, в море. Видео о спасении заканчивается прекрасными кадрами, где черепаха, погружаясь в морскую пену, грациозно уползает в закат.