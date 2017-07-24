"Беременная" собака, которую отвезли в ветцентр, оказалась очень толстым кобелём

Отзывчивые люди отвезли бездомную собаку в ветеринарный центр, думая, что она вот-вот должна родить целую кучу маленьких щеночков. Однако ветеринар, который проводил осмотр, заявил, что этот кобель не собирается рожать, просто он очень толстый.

Жирненький пёс был найден на улицах китайского города Далянь. По словам ветеринара, животное так растолстело из-за того, что слишком хорошо усваивает питательные вещества. Для того чтобы доставить пса в клинику, пришлось тащить его на специальных носилках — передвигаться самостоятельно было для него непосильной задачей.

Заманили на эти самые носилки пса, как ни странно, едой. Пузатое животное мешало движению пассажиров на станции, люди боялись задеть "беременного", чтобы не навредить ему. Здоровье пса сейчас вне опасности, за ним приглядывают волонтёры из собачьего приюта, и, возможно, шестилетний толстячок вскоре придёт в норму.