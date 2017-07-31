Отец понял, что его новорождённая дочка сильно больна, прислушавшись к её плачу

Услышав, что его четырёхнедельная дочка Меган начала плакать как-то по-другому, любящий и внимательный отец отвёз её в больницу. Там у неё диагностировали опасный для жизни сепсис и поместили малышку на три дня в состояние комы.

Отец малышки, 45-летний Стю Бонсалл из Ланкашира, призывает остальных родителей быть более бдительными и доверять своим инстинктам, даже если при этом они "будут выглядеть идиотами". Хотя мужчина и выглядел глупо, когда обратился к врачам из-за того, что его дочка как-то не так плакала, он спас дочери жизнь.

Я никогда не пожалею об этом и советую всем обеспокоенным родителям обращаться в больницу Стю Бонсалл

Придя с работы, Стю услышал, как четырёхнедельная девочка всхлипывает — такого от неё он никогда не слышал. Его опасения усилились, когда жена сказала, что это продолжается уже в течение нескольких часов. В больнице малышку отвезли в отделение интенсивной терапии для новорождённых, и там ей поставили опасный диагноз — это оказался сепсис, при котором реакция организма на инфекцию вызывает повреждение собственных органов и тканей.

Откуда он появился у Меган, неясно, но чаще всего причиной его возникновения является обыкновенная инфекция. Малышку пришлось ввести в состояние искусственной комы и вводить лекарства внутривенно. К счастью, девочка благоприятно восприняла лечение, и спустя три дня её вывели из комы. Через неделю она уже была дома, здоровая и счастливая.