Зоозащитники глумятся над блогершей, занимавшейся охотой, даже после её суицида

Профессиональная охотница из Каталонии была найдена мёртвой, предположительно, после самоубийства. Следствие, которое взялось за расследование этой смерти, сообщило, что несколькими неделями ранее она подверглась жестокой травле в Сети со стороны зоозащитников.

Известная охотница 27-летняя Мелания Капитан была по совместительству успешной блогершей с аудиторией в несколько тысяч человек. В своих блогах она рассказывала о тактике ведения охоты, а также о своей личной жизни. О её смерти сообщил охотничий журнал Jara y Sedal, по дополнительным сообщениям, она оставила предсмертную записку для своих друзей.

За несколько недель до смерти зоозащитники угрожали Мелании в Интернете. Её публикации вызывали большое количество споров в Сети, особенно среди защитников прав животных, которые жёстко критиковали девушку и её хобби. Даже после смерти её страницу в "Фейсбуке" наводнили сообщения о том, что эта новость хорошая. "Она поплатилась за ненависть к животным", "Ты оказала честь человечеству" и "Природа благодарит тебя за это" — такие сообщения пишут на её странице другие пользователи.