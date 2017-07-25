Зоозащитники глумятся над блогершей, занимавшейся охотой, даже после её суицида

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Зоозащитники глумятся над блогершей, занимавшейся охотой, даже после её суицида

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Фото © Facebook/ Mel Capitan Hunter

Профессиональная охотница из Каталонии была найдена мёртвой, предположительно, после самоубийства. Следствие, которое взялось за расследование этой смерти, сообщило, что несколькими неделями ранее она подверглась жестокой травле в Сети со стороны зоозащитников.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/Mel.Capitan/" target="_blank">Facebook/ Mel Capitan Hunter</a></p>

Известная охотница 27-летняя Мелания Капитан была по совместительству успешной блогершей с аудиторией в несколько тысяч человек. В своих блогах она рассказывала о тактике ведения охоты, а также о своей личной жизни. О её смерти сообщил охотничий журнал Jara y Sedal, по дополнительным сообщениям, она оставила предсмертную записку для своих друзей.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/Mel.Capitan/" target="_blank">Facebook/ Mel Capitan Hunter</a></p>

За несколько недель до смерти зоозащитники угрожали Мелании в Интернете. Её публикации вызывали большое количество споров в Сети, особенно среди защитников прав животных, которые жёстко критиковали девушку и её хобби. Даже после смерти её страницу в "Фейсбуке" наводнили сообщения о том, что эта новость хорошая. "Она поплатилась за ненависть к животным", "Ты оказала честь человечеству" и "Природа благодарит тебя за это" — такие сообщения пишут на её странице другие пользователи.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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