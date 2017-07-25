Близняшки, живущие с одним мужчиной, решили забеременеть от него одновременно

Анна и Люси Декинк, "самые идентичные близняшки" из австралийского города Перта, заявили о своём решении завести детей. Они решили одновременно забеременеть от своего бойфренда Бена Байрна, с которым живут вместе уже пять лет.

Близняшки, которые сделали множество одинаковых пластических операций на 250 тысяч долларов, уже ранее рассказывали о том, что делят ложе с одним любимым мужчиной, с которым хотят узаконить отношения. Теперь они настроены действовать дальше и одновременно от него забеременеть.

Захотеть — это одно, но вот как провернуть это с чисто физиологической точки зрения? Эти вопросом близняшки задаются чаще всего. Мысль о том, что одна сумеет забеременеть, а другая нет и всё это произойдёт не одновременно, приводит сестёр в ужас. Однако, они понимают, что это природа и проконтролировать этот процесс практически невозможно.

Помимо того, у Анны, Люси и их знакомых возникает множество других вопросов: кем будут приходиться новорождённые друг другу, будут ли они выглядеть одинаково и многие другие. Сёстры намерены завести детей несмотря ни на что, они даже рассматривают варианты с искусственным оплодотворением.

ЭКО — это, наверное, самый верный путь к тому, чтобы забеременеть одновременно Люси Декинк

Сёстры рассказали изданию Daily Mail причину, по которой они хотят забеременеть вместе. Обе они привыкли, что их тела выглядят одинаково, и даже в этот период жизни они просто не могут отличаться друг от друга. Они очень близки духовно, поэтому хотят пережить этот опыт вместе.

Девушки столкнулись с обширной критикой в свой адрес по поводу того, что они сожительствуют втроём, с одним мужчиной, однако сёстрам на это наплевать. "Это наша жизнь, это наши тела, и мы делаем то, чего нам хочется и что мы считаем нужным", — говорят они.