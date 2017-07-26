Работник заповедника надел плюшевый костюм, чтобы пообниматься с малышами панды

На "Ютубе" набирает популярность видео из китайского национального заповедника "Волонь", в котором один из сотрудников переоделся в костюм панды, чтобы поиграть с детёнышами.

На кадрах видно, как один из сотрудников пандового подразделения национального заповедника играет с детёнышами панды, которых вскоре отпустят на волю, в специализированном костюме.

Поскольку панд осталось очень мало, работники заповедника для сохранности собирают детёнышей в лесу. А чтобы звери не привыкали к людям, "воспитатели" переодеваются в специальные костюмы. Кроме того, им следует пропитать свой костюм запахом мочи и фекалий, чтобы перебить человеческий запах.

Эта идея пришла в голову после того, как в 2005 году учёные из заповедника "Волонь" ради эксперимента выпустили на волю молодого самца панды, но тот вскоре погиб, предположительно, в результате драки с другими животными. Именно тогда учёные поняли, что рождённые в неволе животные на самом деле не знают, как вести себя в диких условиях. Тогда китайские специалисты решили, что лучший способ растить панд — это стереть все следы человеческого присутствия.