Французский мэр сдержал слово и публично съел крысу после победы "Барселоны"

Мэр французской коммуны Мон-де-Марсан настолько сильно был уверен в победе парижской команды "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов, что пообещал съесть крысу, если "Барселоне" удастся её обыграть. Что ж, предлагаем вам посмотреть на самый неприятный обед господина Чарльза Дайота.

Когда ПСЖ разгромили "Барселону" со счётом 4:0 во время одного из первых матчей Лиги чемпионов, мэр Мон-де-Марсана Чарльз Дайот написал в своём "фейсбуке", что, если испанцам удастся выйти хотя бы в четвертьфинал, то он публично съест крысу. К несчастью для Дайота, футболисты "Барселоны" одну за другой начали одерживать оглушительные победы, и ему не осталось ничего другого, как заткнуть салфетку за ворот и приготовить столовые предметы для поглощения крысиного мясца.

Mont-De-Marsan Mayor Charles Dayot eats a RAT after losing a bet 'If Barça eliminates PSG, i'll eat a rat' pic.twitter.com/7L18xsPE8y — ༓αδιλ༓ (@Barzaboy) 24 июля 2017 г.

Мэру понадобилась немалая толика мужества, чтобы остаться верным своему обещанию, однако он сдержал слово и уплёл изысканное блюдо в окружении зрителей и с футболкой "Барселоны" на столе. Сложно представить, какие чувства он испытывал, глядя на неё и проглатывая малоприятное блюдо.