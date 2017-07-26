Сектант женился на 24 девушках и зачал 145 детей, чтобы угодить своей церкви

Бывшего религиозного лидера обвинили в недопустимой полигамии из-за того, что за 25 лет он женился на двух десятках женщин.

О том, что 61-летний Уинстон Блэкмор из Фундаменталистской церкви Иисуса Христа последних дней женился на 24 женщинах, у которых от него родилось более 145 детей, рассказала его бывшая жена Джейн Блэкмор. По её словам, Уинстон оправдывал свои действия тем, что "бог так сказал ему поступать". Верховный суд одобрил действия Джейн и признал её свидетелем, заслуживающим доверия.

Местные власти преследуют Уинстона из-за полигамии с начала 1990-х годов вместе с ещё одним многожёнцем Джеймсом Олером. Однако дело против них так и не было заведено, поскольку в запутанном канадском законодательстве не оказалось веских на то причин. В 2011 году вышел закон, который признал запрет на многожёнство обоснованным и не попирающим никаких религиозных устоев.

Уинстон является членом Фундаменталистской церкви Иисуса Христа последних дней, отколовшейся от Церкви мормонов, которая допускает многожёнство. Основная часть прихода находится в США, в штатах Юта и Аризона, однако в Канаде также существуют последователи этой секты.

Обвиняемый и его защита настаивают на том, что все его браки правомерны и одобрены высшими силами, однако конституция с ним не согласна. Уинстону Блэкмору грозит до пяти лет заключения в тюрьме. Адвокат заявил, что, если его клиента признают виновным, он будет оспаривать законы о полигамии в Канаде в высших судебных инстанциях.