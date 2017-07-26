Учёные из Англии доказали, что алкоголь — средство для памяти, а не от неё

Согласно новому исследованию команды учёных из Эксетерского университета, Англия, алкоголь способствует улучшению процесса запоминания информации, полученной до начала бурной вечеринки.

В исследовании учёных из Англии приняли участие 88 нерегулярно пьющих добровольцев. Их разделили на две группы и дали одинаковое задание — выучить определённое количество слов.

Участников первой группы попросили выпить столько алкоголя, сколько им хотелось, а второй — не употреблять его совсем.

На следующий день участники эксперимента проделали всё то же самое. К удивлению учёных, участники той группы, которой разрешили пить, помнили больше заученных слов по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь.

По мнению профессора Селии Морган, причины положительного эффекта ещё предстоит изучить более детально, но пока ведущим объяснением является то, что алкоголь блокирует изучение новой информации. За счёт этого мозг имеет больше ресурсов, доступных для того, чтобы обработать полученную ранее информацию и заложить её в долгосрочную память.

Гиппокамп — область мозга, которая играет ключевую роль в регуляции памяти — под действием алкоголя переключается на переход воспоминаний из короткой в ​​более длительную память Селия Морган

Учёные отмечают, что этот небольшой положительный эффект не следует ставить выше информации о его вреде — чрезмерное употребление алкоголя негативно сказывается на психическом и физическом здоровье человека.