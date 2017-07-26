Остров уединения в океане есть... И его аренда обойдётся всего в $500 за ночь

Отдых на пляже — это прекрасно, но он может быть омрачён толпами туристов, которые так же, как и вы, приехали отдохнуть у моря. Чтобы не толкаться локтями и шезлонгами, можно арендовать собственный остров, и, поверьте, это звучит не так дико, как может показаться на первый взгляд.

Мы множество раз писали о том, что на сайте Airbnb можно арендовать самое необычное жильё: от домика на дереве до коттеджа у действующего вулкана, но, как оказалось, там можно забронировать целый остров, цена за ночь приемлема для многих любителей путешествий. Он сдаётся по цене за 511 долларов за сутки, то есть, если жить там впятером (что вполне комфортно), каждый заплатит по 100 долларов, или шесть тысяч рублей в сутки.

Согласно аннотации на сайте, отдыхающие могут заниматься плаванием, сноркелингом (это плавание с трубкой), каякингом — и всё это в полном одиночестве, без посторонних людей. Он расположен в Пласенсии, небольшом городке в Белизе. Кстати, транспорт от населённого пункта включён в стоимость аренды.

Поскольку предложение слишком заманчиво, ближайшее свободное время, когда можно будет арендовать остров, доступно в 2019 году, поэтому, если вы не любите долгосрочное планирование, этот вариант не для вас. Зато те, кому посчастливилось отдохнуть в этом райском уголке, говорят, что это особенное место: одиночество и океан.