Студентка сдала экзамен, спрятав шпаргалки под ногтями, и её за это ненавидят

На сайте Reddit девушка поделилась необычным маникюром, который она делала целый день вместо подготовки к экзамену по физике.
Снаружи он выглядит как обычный маникюр, а вот под ногтями она спрятала маленький сюрприз — шпаргалки с формулами.
Поделившись в Сети своим изобретением, пользователи разделились на два лагеря: одни хвалили девушку за сообразительность, другие же, наоборот, возмутились, что она не могла справиться с таким простым заданием — запомнить несколько формул.
"Неужели так сложно запомнить восемь формул?" — поинтересовался один из пользователей.
"А теперь представь, сколько времени ты потратила на то, чтобы приклеить шпаргалки под ногти... За это время можно было бы уже выучить материал", — возмутился другой пользователь
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