Студентка сдала экзамен, спрятав шпаргалки под ногтями, и её за это ненавидят

Не отчаивайтесь, если за год вы так и не успели выучить необходимые формулы по физике, которые помогли бы в решении задач. Воспользуйтесь советом одного из пользователей Reddit, которая поделилась своим гениальным изобретением, чтобы сдать хорошо экзамен.

На сайте Reddit девушка поделилась необычным маникюром, который она делала целый день вместо подготовки к экзамену по физике.

Снаружи он выглядит как обычный маникюр, а вот под ногтями она спрятала маленький сюрприз — шпаргалки с формулами.

Поделившись в Сети своим изобретением, пользователи разделились на два лагеря: одни хвалили девушку за сообразительность, другие же, наоборот, возмутились, что она не могла справиться с таким простым заданием — запомнить несколько формул.

"Неужели так сложно запомнить восемь формул?" — поинтересовался один из пользователей.

"А теперь представь, сколько времени ты потратила на то, чтобы приклеить шпаргалки под ногти... За это время можно было бы уже выучить материал", — возмутился другой пользователь