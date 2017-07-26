Дочь, пережившая потерю мамы, случайно нашла её на карте Google спустя 1,5 года

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Дочь, пережившая потерю мамы, случайно нашла её на карте Google спустя 1,5 года

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Девушка, которая переехала жить из Англии во Флориду, США, решила взглянуть на дом, в котором выросла, через карты Google Earth. Она была шокирована, увидев на фото свою мать, умершую полтора года назад, поливающую цветы.

Дениз Андерхилл занималась уборкой в своём доме во Флориде, когда вдруг почувствовала острую необходимость поговорить со своей матерью Берил Тайрон, которая умерла полтора года назад. Зная, что это невозможно, она решила немного успокоить свою душу и посмотреть на свой старенький дом в Англии, где она раньше жила, через карты Google Earth. Ей было любопытно, изменили ли его новые владельцы, или всё осталось по-прежнему.

<p>Скриншот <a href="https://www.google.com/streetview/" target="_blank">Google Street View</a></p>

Вбив в поиске адрес, который она до сих пор помнит наизусть, Дениз пришла в восторг, увидев свою мать на снимке со спутника. Та занималась своими привычными делами — поливала цветы в садике перед домом. Это было так похоже на неё, что мгновенно согрело сердце девушки.

Это сделало мой день. Очень приятно видеть, что такие фото продолжают жить. Я бы хотела, чтобы кто-нибудь ещё их увидел

Дениз Андерхилл

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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