Дочь, пережившая потерю мамы, случайно нашла её на карте Google спустя 1,5 года

Девушка, которая переехала жить из Англии во Флориду, США, решила взглянуть на дом, в котором выросла, через карты Google Earth. Она была шокирована, увидев на фото свою мать, умершую полтора года назад, поливающую цветы.

Дениз Андерхилл занималась уборкой в своём доме во Флориде, когда вдруг почувствовала острую необходимость поговорить со своей матерью Берил Тайрон, которая умерла полтора года назад. Зная, что это невозможно, она решила немного успокоить свою душу и посмотреть на свой старенький дом в Англии, где она раньше жила, через карты Google Earth. Ей было любопытно, изменили ли его новые владельцы, или всё осталось по-прежнему.

Вбив в поиске адрес, который она до сих пор помнит наизусть, Дениз пришла в восторг, увидев свою мать на снимке со спутника. Та занималась своими привычными делами — поливала цветы в садике перед домом. Это было так похоже на неё, что мгновенно согрело сердце девушки.