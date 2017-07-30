Бросить всё и уехать. Отшельница 40 лет живёт на самом отдалённом острове мира

Женщина, которая прожила более 40 лет на отдалённом острове у побережья Канады, может дать фору даже Робинзону Крузо. Несмотря на полную изоляцию, она получает максимальное удовольствие от своего уединения и близкого контакта с дикой природой.

Зои Лукас провела более 40 из своих 67 лет на отдалённом острове Сейбл, по форме напоминающем улыбку длиной 42 километра. Кроме неё на острове живёт около 400 лошадей, 300 тысяч серых тюленей и 350 различных видов птиц. Она дала уникальное интервью изданию Daily Mail, в котором призналась, что приспособилась к такой жизнью и чувствует себя прекрасно в амплуа натуралиста.

Зои рассказала, что два основных инструмента, с которыми она работает, — это блокнот для записей и бинокль, через который она может наблюдать за окружающей её дикой природой. Порой ей удаётся заметить весьма странные вещи, которые появляются на острове. Самой причудливой и любопытной находкой стала искусственная нога, которую прибило на побережье.

Впервые исследовательница посетила остров Сейбл в 1971 году, когда ей был 21 год и она изучала ювелирное дело. Изначально она приехала сюда, заинтересовавшись дикими лошадьми, которыми славится остров. Попасть на него можно только на лодке или на маленьком самолёте. Поселение на острове было основано в XVIII веке, тогде же сюда и привезли лошадей, чтобы они помогали соорудить спасательную станцию.

Остров Сейбл окутан туманом 125 дней в году, поэтому это место считается очень опасным для грузовых перевозок. Здесь потерпели крушение около 300 кораблей, поэтому остров получил прозвище Кладбище Атлантики. Одна из последних катастроф произошла в 1981 году. Несмотря на враждебную среду, это место притягивало Зои как магнит, и вскоре она вернулась сюда снова и осталась здесь жить.

Она обосновалась на краю острова, где остались развалины старой спасательной станции. Каждую неделю ей доставляют еду и предметы первой необходимости. Благодаря своей уникальности остров был включён в список национальных парков Канады в 2013 году. Именно поэтому сюда иногда ездят волонтёры, которые составляют женщине компанию на непродолжительное время.

Сотрудники, отвечающие за национальные парки, включая "Сейбл", с уважением отзываются о Зои, ведь она помогает им со многими проектами. "Она особенный человек, но это понятно, ведь она ведёт такой необычный образ жизни", — говорят они. За эти годы Зои собрала целую коллекцию лошадиных черепов, которые помогут исследователям узнать, как животные смогли адаптироваться к жизни на острове.

Среди прочих забот Зои — работа на метеорологической станции, сбор и учёт мусора. Последнее занятие не только способствует очищению окружающей её среды, но и помогает следить за уровнем загрязнения океана. Правительство Канады по заслугам оценило вклад женщины в экологию, поэтому не обременяет её налогами на жильё.