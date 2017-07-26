Офицер сыграл в футбол с детьми вместо того, чтобы остановить этот "беспорядок"

Стражей правопорядка вызвали соседи, которые были недовольным шумом во время игры.

В Буффало полицейский присоединился к уличному футболу вместо того, чтобы прекратить игру. Дело в том, что стражей правопорядка вызвали соседи, которым мешал уличный шум. Когда офицер Патрик Макдональд приехал на вызов, то увидел детей, играющих с мячом, и решил не останавливать веселье, сообщает Western New York.

Полицейский подошёл к "нарушителям" и спросил: "Какая у вас тут расстановка?" Радостные дети сняли мужчину на камеру и выложили видео в Сеть. После этого мэр города поблагодарил Патрика за то, что он превратил ложный вызов в повод для улыбки. Впрочем, сам офицер рассказывает, что поступил так не ради внимания, а чтобы ещё больше сблизиться с людьми, которых он защищает.