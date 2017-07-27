Студентка помешалась на Disney, превратив свою комнату в большой пылесборник

Руководитель детского игрового центра Эмили Симпсон является настоящей фанаткой "Диснея". Любовь к персонажам известных во всём мире мультиков к девушке пришла ещё в детстве. За 21 год она три раза побывала в Диснейленде в Париже, сообщает Daily Mail.
Когда Эмили исполнилось 18 лет, она решила коллекционировать любую атрибутику, которая связана с "Диснеем". За три года в её спальне накопилось более пяти тысяч игрушек и аксессуаров её любимых персонажей. В её коллекцию входят одежда, сумочки, постельные принадлежности, посуда, ювелирные изделия, игрушки, а также татуировки на теле. На всё это она потратила $19,5 тыс. (более одного миллиона рублей).
Мне всегда нравилось всё, что связано с "Диснеем". Я покупаю тематическую одежду и аксессуары везде, где бы я ни была
Эмили Симпсон
По словам девушки, каждый из её предметов стоит не более одного пенни. А вот на татуировки она не поскупилась. Самая дорогая из них — знаменитый замок на руке — обошлась в $391.
Эмили мечтает поскорее обзавестись собственным домом, чтобы продолжать размещать свою коллекцию "Диснея" уже там. А ещё ей бы очень хотелось работать фотографом в любимой компании и снимать людей, которые трудятся над созданием её любимых героев.
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