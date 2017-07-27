Студентка помешалась на Disney, превратив свою комнату в большой пылесборник

21-летняя Эмили Симпсон из города Кимберли за три года потратила больше одного миллиона рублей, чтобы оборудовать свою комнату героями популярных мультфильмов "Диснея".

Руководитель детского игрового центра Эмили Симпсон является настоящей фанаткой "Диснея". Любовь к персонажам известных во всём мире мультиков к девушке пришла ещё в детстве. За 21 год она три раза побывала в Диснейленде в Париже, сообщает Daily Mail.

Когда Эмили исполнилось 18 лет, она решила коллекционировать любую атрибутику, которая связана с "Диснеем". За три года в её спальне накопилось более пяти тысяч игрушек и аксессуаров её любимых персонажей. В её коллекцию входят одежда, сумочки, постельные принадлежности, посуда, ювелирные изделия, игрушки, а также татуировки на теле. На всё это она потратила $19,5 тыс. (более одного миллиона рублей).

Мне всегда нравилось всё, что связано с "Диснеем". Я покупаю тематическую одежду и аксессуары везде, где бы я ни была Эмили Симпсон

По словам девушки, каждый из её предметов стоит не более одного пенни. А вот на татуировки она не поскупилась. Самая дорогая из них — знаменитый замок на руке — обошлась в $391.

Эмили мечтает поскорее обзавестись собственным домом, чтобы продолжать размещать свою коллекцию "Диснея" уже там. А ещё ей бы очень хотелось работать фотографом в любимой компании и снимать людей, которые трудятся над созданием её любимых героев.