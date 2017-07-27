Independent: За 40 лет количество сперматозоидов у европейцев снизилось на 60%

По данным масштабного исследования, проведённого западными учёными, за последние 40 лет количество сперматозоидов у мужчин сократилось на 60%. Это говорит о том, что современные условия, ритм жизни и экология наносят непоправимый ущерб мужскому здоровью.

Пестициды, химикаты, наносящие вред гормонам, диеты, стресс, курение и ожирение — вот неполный список причин, которые связывают с уменьшением количества активных половых клеток, возникновением рака яичек и, как следствие, увеличением смертности. Учёные подчеркнули, что ситуация усугубляется и не показывает никаких признаков выравнивания.

Эта тенденция присуща не только европейцам — те же показатели наблюдаются в странах Южной Америки, Африки и Азии, хотя масштаб исследований не так велик по сравнению с проведёнными на Западе. Эксперты утверждают, что получили самые полные цифры и они действительно ужасающие. Теперь научному миру предстоит начать исследования, чтобы вернуть ситуацию в норму.

В период между 1971 и 2011 годами общее количество сперматозоидов у жителей Европы, Северной Америки и Океании упало на 59,3% Фото © Flickr/Zappys Technology Solutions

Состояние спермы — один из самых точных показателей состояния окружающей среды и её влияния на мужской организм в течение всего жизненного цикла. Многие химические вещества, которые способствуют сокращению сперматозоидов, содержатся в пластике, огнезащитных средствах и мебели. Кроме того, они попадают в пищу через растения, которые впитали эти химикаты, или животных, которые их съели.

Рацион с высоким содержанием алкоголя, кофеина, мяса, сои и картофеля также пагубно влияет на мужскую фертильность. Помимо очевидного снижения рождаемости и проблем с зачатием, эксперты выявили повышение риска появления рака, увеличение числа новорождённых мальчиков с недостающими яичками, нарушение периода полового созревания и снижение общего уровня тестостерона.

Глобальные последствия ещё хуже: недостаточное количество сперматозоидов связано с повышенной заболеваемостью и смертностью Шанна Свон, член экспертной группы

Исследователи выяснили, что пагубное влияние некоторых факторов (химикаты, курение) сказывается на здоровье мальчика ещё в пренатальном периоде, то есть через его мать. Исследователи говорят о том, что этот доклад должен побудить учёных и медиков найти путь исправления этой проблемы, пока она не достигла катастрофических масштабов.