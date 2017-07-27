120 байкеров устроили выпускной для больной школьницы назло её одноклассникам

Школьница, которая пропустила свой собственный выпускной из-за травли одноклассников, всё-таки побывала на главном празднике школьных лет. Как и было обещано, альтернативный выпускной она отметила в минувшие выходные, а осуществить мечту ей помогли 120 байкеров из местного клуба.

Шеннон Пурцифер, 16-летняя школьница из Гримсби, отказалась от своего выпускного вечера, поскольку из-за её болезни над ней издевались одноклассники. В течение двух лет она терпела насмешки из-за хронических заболеваний кишечника — ревматоидного артрита и язвенного колита. О том, что девушка отказалась от выпускного, рассказала в "Фейсбуке" её мама, и эта история прогремела на всю страну и растопила сердца множества неравнодушных людей.

Среди них оказался целый отряд байкеров из Gosport Scooter Club, которые приехали на помощь Шеннон и приструнили хулиганов, донимавших её в последнее время. Они сказали, что отдельный выпускной — это лучший способ показать им, как они были неправы. Среди гостей были родные Шеннон, а также её настоящие друзья.

Девушка даже надела платье, которое специально купила для торжества, но так и не решилась выйти в нём в свет. Оно висело у неё в гардеробе с февраля, но с каждым днём издевательства становились всё хуже, и Шеннон приняла решение отказаться от праздника. Девушке было очень больно из-за того, что она и так вынуждена принимать по 5 таблеток в день, а на неё ещё и навалились эмоциональные проблемы.

К счастью, выпускной прошёл на славу, все гости получили массу удовольствия, и слова директора школы о том, что альтернативный выпускной — это прекрасная идея, воплотились в жизнь.