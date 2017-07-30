Гендиректор раздал 90% зарплаты сотрудникам, чтобы сделать их счастливыми

Смогли бы вы отдать 90% своей зарплаты? Генеральный директор Gravity Payments Дэн Прайс смог и разделил её между своим персоналом.

Прецедент в деловом мире произошёл в апреле этого года — генеральный директор американской технологической компании отдал 90% процентов своей зарплаты, чтобы годовой оклад его сотрудников вырос до необходимых 70 тысяч долларов в год. Дэн Прайс вспоминает тот момент, когда объявил о своём решении.

Наступила гробовая тишина. Кто-то стал озираться по сторонам, у кого-то отвисла челюсть, один сотрудник попросил повторить эту информацию. Затем разразилась буря аплодисментов, люди обнимались и давали друг другу "пять" Дэн Прайс

Совершить такой поступок Прайса сподвигло недавнее исследование Принстонского университета, согласно результатам которого эмоциональное благополучие растёт с увеличением дохода, однако после отметки в 75 тысяч долларов оно уже не меняется, и дополнительная плата не влияет на уровень счастья. Проведя несколько мучительных ночей в кошмарах, Прайс решился на этот поступок и отдал значительную часть своей зарплаты тем, кому этого так не доставало.

К сожалению, благородный поступок Прайса — это капля в море неравных зарплат. Согласно статистике, руководители американских компаний зарабатывают по 11,7 миллиона долларов в год, что в 331 раз больше зарплаты среднего служащего. Экспертам остаётся гадать, подаст ли Прайс пример остальным руководителям, став этическим идеалом бизнесмена, или же нет.