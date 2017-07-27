"Он чуть не убил жену!" Очевидец снял, как люк взорвался и подлетел на 4 метра

В Сети появилось видео, на котором запечатлено наводнение на оживлённой торговой улице в Глостере. Спустя несколько секунд после начала съёмки один из канализационных люков взмывает в воздух и падает в нескольких сантиметрах от женщины и её сына, ехавшего на велосипеде.

Автором видео является Джоуд Ворделл, чьи жена и ребёнок едва не пострадали от удара падающей плиты. Некоторое время вся семья пребывала в состоянии шока, а мужчина осознал, что, если бы женщина прошла несколькими сантиметрами левее, она была бы уже мертва.

Возникает справедливый вопрос: почему мужчина включил камеру именно в этот момент? Во время затопления он увидел, что струи пара взмывают в воздух из-под неплотно прилегающих канализационных люков. Джоуд начал снимать эту необычную сцену, когда один из них буквально взорвался и подлетел вверх.

Звук был словно от бомбы, а взрыв был невероятным. Люк подлетел метра на четыре Джоуд Ворделл

После того как люк улетел, Джоуд заглянул туда, где он был, и увидел гигантскую зияющую дыру. Он тут же позвонил в полицию, чтобы она ликвидировала неполадки. Сам мужчина признался, что видел такое только в Нью-Йорке и не подозревал, что это может быть столь опасно.