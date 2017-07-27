Безумная разведёнка уничтожила коллекцию скрипок бывшего мужа стоимостью $1 млн

В Японии арестовали 34-летнюю женщину, которую подозревают в уничтожении целой коллекции, состоящей из 54 скрипок и 70 смычков стоимостью около миллиона долларов, которая принадлежала её бывшему мужу.

Женщину арестовали после того, как она ворвалась в дом к мужу, с которым развелась, и разгромила все классические музыкальные инструменты, которые там нашла. Её 62-летний бывший бережно собирал эту коллекцию в течение нескольких лет, а разъярённая супруга уничтожила её всю буквально за несколько минут. В момент акта вандализма мужчина находился в командировке.

Общий материальный ущерб, нанесённый жертве составляет 105,9 миллиона иен Полицейский префектуры Айти

Среди уничтоженных инструментов была особо ценная вещица — итальянская скрипка стоимостью 50 миллионов иен, что приблизительно равно 445 000 рублей по нынешнему курсу. На момент инцидента пара находилась в сложных отношениях, связанных с бракоразводным процессом.