У полицейского родилась дочь через три года после его смерти на посту

Когда смертельно раненый полицейский из Нью-Йорка Вендзянь Лю лежал в госпитале в 2014 году, врачи спросили у его шокированной жены, хочет ли она сохранить его сперму. "Конечно да", — ответила женщина и спустя три года после смерти мужа родила ему дочку.

Вдова Лю, Пей Ся Чен, назвала новорождённую девочку Анджелина, "ангел", как дань памяти геройски погибшему мужу, чья фуражка висит возле больничной койки в роддоме, где она пребывает. В тот день, когда Чен прошла процедуру искусственного осеменения, ей приснился сон, в котором её погибший муж, одетый во всё белое, протягивает ей новорождённую дочь и говорит: "Это девочка — мой ангел".

К несчастью, Лю и Чен были в браке всего три месяца, пока сумасшедший, которого полицейские поджидали в засаде, не пристрелил мужчину. Особенно приятным сюрпризом рождение девочки стало для родителей Лю, ведь он был их единственным сыном. Они первыми прибыли в больницу, чтобы увидеть свою новорождённую внучку.

Родители были очень эмоциональны, они держали ребёнка на руках и плакали Пей Ся Чен

Молодой маме помогают не только родители погибшего мужа, но и его коллеги, а также друзья семьи. Они по возможности отдают ненужные детские вещи и стараются почаще проведывать вдову. С рождением малышки её горе постепенно начало утихать, и ту любовь, которую она не успела отдать своему мужу, она направила на их дочь.