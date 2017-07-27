Два мускулистых сурка наваляли друг другу посреди оживлённой трассы (видео)

В Сети появилось видео, на котором два огромных мускулистых сурка вступили в ожесточённую схватку прямо посреди дороги. Гигантские грызуны даже встали на задние лапы, чтобы навалять друг другу, словно заправские рестлеры.

Даже если посмотреть видео целиком, неясно, кто из бойцов одерживает победу. Каждый из них прилагает все силы, что ухватить соперника за горло. Они так увлеклись борьбой, что не заметили, как стали причиной автомобильного затора на трассе Хайси-Монголо-Тибетского автономного округа.

Автор этого видеоролика сказал, что их бой был бы уместен на боксёрском ринге, а не на асфальтированной дороге. Также неизвестно, что стало причиной раздора: не поделили то ли еду, то ли самку.