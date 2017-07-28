Пациент, укушенный жуком, покрылся синяками и поставил в ступор всех медиков

Томас Джей, 41-летний житель города Чандлер в Аризоне, рассказал изданию New York Post, что в начале этого месяца его укусил жучок, пока он убирал мусор у себя во дворе. Он почувствовал очень болезненный укол жала, проникшего под кожу словно под большим давлением, и тут же смахнул насекомое с руки. Спустя несколько часов вокруг укуса образовался синий круг, а после вся рука покрылась вот такими странными синяками.
Врачи были озадачены не меньше Томаса. Он посетил центр неотложной помощи и две разные больницы, но никто из медиков не смог диагностировать укус. Они провели множество анализов и тестов, но те оказались безрезультатными. Тем временем мужчина начал испытывать проблемы с движением укушенной рукой.
Мы молимся о том, чтобы у этого укуса не было долгосрочных последствий
Ди Петров, супруга Томаса
Жена Томаса подозревает, что её мужа укусил паук разновидности сольпуги, но не может быть до конца в этом уверена. Она выкладывает фотографии повреждённой руки в надежде, что кто-нибудь из пользователей распознает симптомы и подскажет, как избавиться от них. Джей, представляющий собой редкий медицинский случай, намерен помочь медикам в изучении этого феномена.
Даже если врачи так и не поймут, что это такое, поэкспериментировав на мне, они помогут другим пациентам
Томас Джей
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