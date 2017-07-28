Пациент, укушенный жуком, покрылся синяками и поставил в ступор всех медиков

Житель Аризоны никак не мог понять, почему его рука вдруг покрылась целой россыпью синяков, словно он попал под колёса автомобиля или был сильно избит. Как оказалось, всему виной укус жука.

Томас Джей, 41-летний житель города Чандлер в Аризоне, рассказал изданию New York Post, что в начале этого месяца его укусил жучок, пока он убирал мусор у себя во дворе. Он почувствовал очень болезненный укол жала, проникшего под кожу словно под большим давлением, и тут же смахнул насекомое с руки. Спустя несколько часов вокруг укуса образовался синий круг, а после вся рука покрылась вот такими странными синяками.

Врачи были озадачены не меньше Томаса. Он посетил центр неотложной помощи и две разные больницы, но никто из медиков не смог диагностировать укус. Они провели множество анализов и тестов, но те оказались безрезультатными. Тем временем мужчина начал испытывать проблемы с движением укушенной рукой.

Мы молимся о том, чтобы у этого укуса не было долгосрочных последствий Ди Петров, супруга Томаса

Жена Томаса подозревает, что её мужа укусил паук разновидности сольпуги, но не может быть до конца в этом уверена. Она выкладывает фотографии повреждённой руки в надежде, что кто-нибудь из пользователей распознает симптомы и подскажет, как избавиться от них. Джей, представляющий собой редкий медицинский случай, намерен помочь медикам в изучении этого феномена.