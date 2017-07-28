Фото настоящей любви двух старичков растопило сердца пользователей Facebook

Существует множество способов показать свою любовь. Чаще всего это не огромные букеты и дорогостоящие романтические ужины, а бытовые мелочи: чашка кофе в постель, совместный просмотр любимого сериала или лайки под каждой фотографией в "Инстаграме" вне зависимости от её качества. Поскольку любовь не стареет, проявление таких знаков внимания актуально в любом возрасте — это доказала фотография пожилой пары, ставшая вирусной всего за несколько дней.

Трогательное фото пожилой пары сделал некий Брент Келлей в Теннеси. Это был невероятно жаркий день — столбик термометра достиг отметки в 37 градусов, — и Брент пошёл в магазин Sonic, чтобы купить детям мороженого. Как оказалось, он был не единственным, кто решил угостить им своих любимых, в чём он убедился лично.

Он увидел, как глубоко пожилой мужчина кормит с ложечки мороженым свою возлюбленную, которой, судя по виду, было тоже далеко за 80 лет. Чтобы ей не было очень жарко, он оставил её в салоне машины и накинул на неё полотенце.

Я считаю, это было прекрасным проявлением настоящей любви Брент Келлей

Эта публикация набрала более 800 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Пользователи "Фейсбука" наперебой умиляются, называя пожилого мужчину настоящим джентельменом, на которого стоит равняться.