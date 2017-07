Актёр Бен Хоуки, исполнивший роль Пирожка в сериале "Игра престолов", открыл собственную пекарню в Лондоне. Главным и в настоящий момент единственным блюдом, которое можно купить в заведении, стал хлебный лютоволк из кукурузной муки и сливочного масла с добавлением апельсиновой цедры.

Бен Хоук назвал свою пекарню You Know Nothing John Dough, что можно перевести как "Ничего ты не знаешь, Джон Тесто". Актёр рассказал, что зрители часто спрашивали его о рецепте фирменного хлеба в форме лютоволка и теперь они могут попробовать его на вкус.

Публикация от Charlotte Davies (@iwillnotbkpk) Июл 17 2017 в 12:05 PDT

Пекарня открыла свои двери 17 июля — сразу после премьеры седьмого сезона "Игры престолов". Первая партия кукурузных "лютобулок" уже разобрана фанатами сериала.