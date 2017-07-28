"Чтобы быть самой красивой на свадебных фото, надо просто разбить парочку лбов"

За два дня до свадьбы в групповой драке студентка разбила голову бутылкой сестре невесты, оставив той пятисантиметровый шрам на лбу. Чтобы хорошо выглядеть на фото в свадебном фотоальбоме, девушке пришлось экстренно заклеить рану, а фотографии сильно отредактировать.

Пьяная 22-летняя Эмили Саммерс, студентка юридического факультета, накинулась на сестру невесты во время девичника и разбила бутылку о её голову. Рану пришлось заклеить и впоследствии лечить лазером, что обошлось жертве в 280 фунтов стерлингов (примерно 22 тысячи рублей по нынешнему курсу).

Детективы рассказали, что инцидент произошёл в зоне курения одного из клубов. Нападавшая заявила, что не производила двух ударов по голове, однако девушке понадобилось оказание медицинской помощи. Сама жертва очень опечалена случившимся, особенно из-за того, что она выглядела не самым лучшим образом на снимках со свадьбы сестры.

Мне нужно было присутствовать на свадьбе с разрезом поперёк лба. Все фотографии пришлось затемнять и фотошопить, чтобы рану не было видно Жертва нападения

Суд признал это нападение избиением несмотря на то, что у Эмили не было ранее судимостей и она сама позвонила в полицию после инцидента. В качестве наказания ей нужно выплатить компенсацию в размере 750 фунтов и выполнить 200 часов неоплачиваемой работы.