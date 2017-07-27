Ким Кардашьян и Канье Уэст ожидают от суррогатной матери третьего ребёнка

Us Weekly не называет имя суррогатной матери, однако сообщает, что женщина ранее уже вынашивала чужих детей и даже появлялась в социальной рекламе, посвящённой этой репродуктивной технологии. Сама Ким не сможет выносить третьего ребёнка: врачи сообщили ей, что следующая беременность может быть связана с риском для жизни из-за приращения плаценты.
Если два врача, которым я доверяю, сказали, что я не должна беременеть, мне придётся к этому прислушаться
Ким Кардашьян
Издание утверждает, что по контракту Ким Крдашьян и Канье Уэст ежемесячно выплачивают суррогатной матери 4,5 тысячи долларов. Во время беременности она не должна посещать сауны, курить, употреблять алкоголь, наркотики и сырую рыбу. Сама звёздная пара пока никак не комментирует эту информацию.
- Популярные
- По времени