Полицейские арестовали пьяного клоуна с мачете вместо ампутированной руки

Преступник в маскарадном наряде признался полицейским, арестовавшим его, что он вдохновился историями о клоунах-маньяках, о которых было так много упоминаний в прессе в прошлом году.

То, что начиналось как наблюдение за одиночными "клоунами" в Южной Каролине, превратилось в настоящую эпидемию подобных преступлений. По всей стране люди стали сообщать о столкновениях с кровожадными, злобными клоунами. Лето 2017-го выдалось относительно спокойным в этом плане, однако банда людей, похожих на Пеннивайза из романа Стивена Кинга "Оно", никуда не исчезла.

Во вторник полицейские штата Мэн арестовали пьяного мужчину, переодетого в костюм клоуна с мачете, привязанным к культе на месте ампутированной руки. Подозрительная фигура в чёрной толстовке и страшной маске блуждала вдоль леса, пока не скрылась между деревьев. Полицейские начали прочёсывать область и обнаружили мужчину с мачете, мгновенно раскрыв его личность, как в мультфильмах про Скуби Ду.

Клоуном оказался 31-летний Кори Берри — его обвинили в преступной угрозе. Рассмотрев поближе клинок, с которым он разгуливал, полицейские обнаружили, что это самодельный мачете, примотанный к ампутированной руке. Задержанный был очень пьян и буянил, поэтому ему пришлось запихнуть в рот кляп. Кстати, настоящие цирковые клоуны очень опечалены сложившейся ситуацией. Теперь им ещё сложнее убедить детей и взрослых, что они безобидные и совсем не страшные. Но что-то сложно в это верится.