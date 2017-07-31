"Чудо-мама" пожертвовала нуждающимся младенцам 2,5 тонны грудного молока

29-летняя Элизабет Андерсон-Сьерра ежедневно тратит несколько часов на сцеживание семи литров грудного молока. У матери двоих детей был диагностирован синдром гиперлактации, и она решила использовать необычные возможности своего организма для помощи другим. Теперь Элизабет кормит не только свою шестимесячную дочь Софи, но и множество других детей.
Сцеживание — это не развлечение. Это неудобно, это больно, но это мой труд любви
Элизабет Андерсон-Сьерра
Почти половину молока разбирают пары, живущие по соседству с Элизабет. Остальное молоко женщина жертвует в Калифорнийский молочный банк. "Чудо-мама" призывает других матерей не выбрасывать излишки молока, а отдавать их нуждающимся.
Грудное молоко похоже на жидкое золото — его ни в коем случае нельзя выбрасывать, ведь множество людей нуждаются в нём
Элизабет Андерсон-Сьерра
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