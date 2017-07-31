"Чудо-мама" пожертвовала нуждающимся младенцам 2,5 тонны грудного молока

Американка Элизабет Андерсон-Сьерра вырабатывает почти семь литров грудного молока в сутки — в 10 раз больше обычных кормящих женщин. Каждый день она жертвует пять литров молока в помощь младенцам, мамы которых не могут их накормить. За всё время она пожертвовала уже больше двух тонн грудного молока.

29-летняя Элизабет Андерсон-Сьерра ежедневно тратит несколько часов на сцеживание семи литров грудного молока. У матери двоих детей был диагностирован синдром гиперлактации, и она решила использовать необычные возможности своего организма для помощи другим. Теперь Элизабет кормит не только свою шестимесячную дочь Софи, но и множество других детей.

Сцеживание — это не развлечение. Это неудобно, это больно, но это мой труд любви Элизабет Андерсон-Сьерра

Почти половину молока разбирают пары, живущие по соседству с Элизабет. Остальное молоко женщина жертвует в Калифорнийский молочный банк. "Чудо-мама" призывает других матерей не выбрасывать излишки молока, а отдавать их нуждающимся.