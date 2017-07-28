Мать узнала, что у её сына рак, после того как продавщица испугалась его глаз

Когда продавщица сказала Дженни Мерфи, что у её любимого сына Билли причудливые и страшные глаза, молодая мама была поражена бескультурьем и наглостью незнакомки, однако это замечание было сделано не зря.

Дженни решила не затевать скандал и просто молча покинула магазин. Однако в течение нескольких месяцев она была обеспокоена состоянием малыша: он был очень слаб, когда вставал на ноги, его постоянно рвало молоком, поэтому его перевели на более твёрдую пищу. Врачи успокоили маму и сказали, что у мальчика всего лишь проблемы с отучением от молока и что беспокоиться не стоит.

Когда Дженни в очередной раз пошла с ребёнком к врачу, она вспомнила слова продавщицы о странных глазах малыша, и это спасло ему жизнь. У мальчика оказалась серьёзная опухоль головного мозга. Да, родители замечали, что у малыша странный взгляд, и видели белки его глаз, когда он смотрел вниз, но они не могли даже подумать, что это является признаком серьёзного заболевания.

Врачи сказали, что это было сигналом того, что в мозге скопилось много жидкости. В тот же день ему сделали компьютерную томографию мозга и увидели массивный сгусток. Малыша сразу же отправили в больницу в Ливерпуле, и врачи сообщили, что опухоль появилась около семи месяцев назад. И тут все подозрительные симптомы, которые проявлялись у сына Дженни, сложились в единое целое.

Несколько месяцев назад мальчик с большим трудом просыпался, и его отвезли на скорой в больницу. Врачи ничего не увидели и отправили его домой. Кроме того, позже женщина пожаловалась, что мальчик плохо ходит, но в том же возрасте его старшая сестра тоже испытывала слабость в ногах, поэтому это списали на генетическую особенность. В том же месяце его начало рвать содержимым бутылочек, которые он едва успевал выпить.

Когда нам сказали, что у нашего мальчика опухоль головного мозга, все эти симптомы мгновенно всплыли в моей памяти Дженни Мерфи

Через шесть дней после того, как страшный диагноз был озвучен, малышу сделали операцию, которая заняла пять часов. Хирургам удалось удалить опухоль целиком, и биопсия показала, что она была раковой — рак сосудистого сплетения третьей степени. Шансы на выживание увеличились на 25% после того, как мальчик прошёл шестимесячную химиотерапию. К счастью, Билли удивил всех своим чудесным выздоровлением.

Пройдя тяжёлое лечение, которое подкашивает многих сильных взрослых людей, мальчик снова играет со своими братьями и сёстрами. Конечно же, некоторые побочные эффекты имеются — Билли испытывает некоторые проблемы с концентрацией, — но в будущем они могут исчезнуть.