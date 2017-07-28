Певец отмечал годовщину победы над смертельной болезнью и утонул, спасая ребёнка

Амир Фрайзер Гуттман, 41-летний поп-певец из Израиля, прославившийся в конце 90-х годов, пригласил 30 гостей, среди которых были друзья и родственники, на вечеринку на пляже к югу от Хайфы. Он хотел отметить годовщину своей победы над раком — дату, которую он считал своим вторым днём рождения.
В тот роковой вечер Гуттман, его племянница и один из гостей, купались в море, когда внезапно поднялись сильные волны. Он героически держал девочку над головой, пока её и второго мужчину не спасли сёрферы. Самого певца унесли бурные воды, и его удалось найти только спустя час. Мужчину доставили в больницу, но врачи так и не смогли вернуть его к жизни.
В марте прошлого года у Амира диагностировали неходжкинскую лимфому и назначили ему курс химиотерапии, во время прохождения которой выяснилось, что рака у него нет, зато он болен другим смертельным заболеванием, имеющим схожие симптомы. В этом месяце он предъявил иск к больнице в Тель-Авиве в размере 1,3 миллиона долларов.
- Популярные
- По времени