Секс-куклу с роботизированной головой научили улыбаться и говорить с хозяином

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Секс-куклу с роботизированной головой научили улыбаться и говорить с хозяином

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Азиатские компании Doll Sweet Dolls и EX Doll представили секс-куклу с роботизированной головой. Эта игрушка умеет петь, улыбаться и даже отвечать на вопросы хозяина благодаря программному обеспечению, распознающему речь. Управлять куклой пользователи смогут с помощью смартфона.

На сегодняшний DS Doll может понимать только китайскую речь, но её создатели планируют запустить сбор средств на обучение куклы английскому и японскому языкам.

Самостоятельно поворачивать голову кукла пока не умеет, но она обладает реалистичными гибкими конечностями.

Создатели DS Doll обещают, что речь куклы не будет звучать слишком механически, а на её лице будут отражаться соответствующие словам эмоции.

Однако представители компаний признают, что до полноценного робота их кукле пока далеко. По их прогнозам, полностью реалистичные сексуальные игрушки появятся на рынке не раньше чем через 15–20 лет.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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