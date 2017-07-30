Сцену из фильма "Назад в будущее" воссоздали с помощью миниатюрного DeLorean

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Сцену из фильма "Назад в будущее" воссоздали с помощью миниатюрного DeLorean

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Фотограф Феликс Эрнандес известен в Сети как автор впечатляющих мизансцен с участием миниатюрных моделей автомобилей. Его новый проект посвящён культовому DeLorean DMC-12, на котором герои трилогии "Назад в будущее" перемещались во времени.

Спорткар DeLorean DMC-12 выпускался с 1981 по 1983 год. Купе обрело культовый статус после выхода на экраны в 1985 году фильма "Назад в будущее".

<p>Фото: Instagram <a href="https://www.instagram.com/hernandez_dreamphography/" target="_blank">@hernandez_dreamphography</a></p>

Фотограф Феликс Эрнандес решил отдать дань уважения полюбившемуся образу машины времени из детства.

<p>Фото: Instagram <a href="https://www.instagram.com/hernandez_dreamphography/" target="_blank">@hernandez_dreamphography</a></p>

Для нового проекта он, как обычно, использовал масштабную модель автомобиля.

<p>Фото: Instagram <a href="https://www.instagram.com/hernandez_dreamphography/" target="_blank">@hernandez_dreamphography</a></p>

Художник дополнил образ аналоговыми эффектами.

<p>Фото: Instagram <a href="https://www.instagram.com/hernandez_dreamphography/" target="_blank">@hernandez_dreamphography</a></p>

Съёмка велась в личной студии Эрнандеса.

<p>Фото: Instagram <a href="https://www.instagram.com/hernandez_dreamphography/" target="_blank">@hernandez_dreamphography</a></p>

Итоговый результат способен растопить сердце любому фанату киновселенной "Назад в будущее".

<p>Фото: Instagram <a href="https://www.instagram.com/hernandez_dreamphography/" target="_blank">@hernandez_dreamphography</a></p>

Видео о том, как проходила съёмка.

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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