Сцену из фильма "Назад в будущее" воссоздали с помощью миниатюрного DeLorean

Спорткар DeLorean DMC-12 выпускался с 1981 по 1983 год. Купе обрело культовый статус после выхода на экраны в 1985 году фильма "Назад в будущее".
Фотограф Феликс Эрнандес решил отдать дань уважения полюбившемуся образу машины времени из детства.
Для нового проекта он, как обычно, использовал масштабную модель автомобиля.
Художник дополнил образ аналоговыми эффектами.
Съёмка велась в личной студии Эрнандеса.
Итоговый результат способен растопить сердце любому фанату киновселенной "Назад в будущее".
Видео о том, как проходила съёмка.
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