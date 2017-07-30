Сцену из фильма "Назад в будущее" воссоздали с помощью миниатюрного DeLorean

Фотограф Феликс Эрнандес известен в Сети как автор впечатляющих мизансцен с участием миниатюрных моделей автомобилей. Его новый проект посвящён культовому DeLorean DMC-12, на котором герои трилогии "Назад в будущее" перемещались во времени.

Спорткар DeLorean DMC-12 выпускался с 1981 по 1983 год. Купе обрело культовый статус после выхода на экраны в 1985 году фильма "Назад в будущее". Фотограф Феликс Эрнандес решил отдать дань уважения полюбившемуся образу машины времени из детства. Для нового проекта он, как обычно, использовал масштабную модель автомобиля. Художник дополнил образ аналоговыми эффектами. Съёмка велась в личной студии Эрнандеса. Итоговый результат способен растопить сердце любому фанату киновселенной "Назад в будущее". Видео о том, как проходила съёмка.