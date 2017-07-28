Танцоры из Ганы доказали, что похороны — это весело и стильно (видео)

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Танцоры из Ганы доказали, что похороны — это весело и стильно (видео)

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Видео с африканских похорон, выложенное на сайте BBC, набирает популярность в Сети. Пожалуй, и многие европейцы не отказались бы, чтобы на тот свет их проводили такие жизнерадостные и стильные ребята, как танцоры из Ганы.

Семьи в Гане всё чаще нанимают танцоров, чтобы те проводили их близких в последний путь. Эта необычная традиция существует в африканской стране уже по крайней мере несколько лет. Предыдущее видео с "танцующих похорон" появилось на YouTube в 2015 году и собрало больше 600 тысяч просмотров.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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