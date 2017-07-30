Шахматный человек, Джокер и Ангел Смерти: как прошла Всемирная неделя тату

Почётным гостем тату-выставки в Монтеррее (Мексика) стал Шахматный человек — Мэтт Гон
Колумбиец Карлос Дехакиз и его лицевые имплантаты на тематическом форуме в Медельине (Колумбия)
Победительница конкурса "Мисс тату Бразилии — 2014: "Моё тело — мои правила"
Участница фестиваля музыки и татуировки в Тайбэе (Тайвань)
Девушки готовятся к дефиле во время конкурса "Мисс тату" в Сан-Паулу (Бразилия)
Участник тату-выставки в Сан-Паулу демонстрирует свои клыки
Когда осознал, что твой грим не смывается
Мастер склонился над новым полотном
Чёрные линзы и сплит языка — уверенная заявка на победу
Всемирно известный фрик Джакобо Энджел (Ангел Смерти) на тематическом форуме в Медельине (Колумбия)
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