100 художников за месяц превратили университетский городок Парижа в арт-галерею

В рамках фестиваля уличного искусства Rehab 2 100 художников получили возможность нанести свои граффити на стены студенческих общежитий в знаменитом университетском городке Парижа. Вот что из этого получилось.

Интернациональный университетский городок расположен в 14-м и 19-м округах Парижа

Здесь проживает около 5,5 тысячи студентов из 132 стран мира

На территории городка с 1925 года возведено 40 общежитий, выполненных в разных архитектурных стилях

Участникам урбан-фестиваля Rehab 2 было предложено добавить ярких красок в интерьеры общежитий

В течение месяца 100 художников рисовали на стенах зданий граффити

Кто сказал, что студентов должны окружать строгие и скучные интерьеры?

Участники фестиваля превратили коридоры и лестничные пролёты общежитий в произведения искусства

К сожалению, импровизированная выставка просуществует недолго

Скоро здания университетского городка подвергнутся капитальному ремонту

А пока они продолжают радовать и вдохновлять своих жильцов и гостей