100 художников за месяц превратили университетский городок Парижа в арт-галерею

Интернациональный университетский городок расположен в 14-м и 19-м округах Парижа
Здесь проживает около 5,5 тысячи студентов из 132 стран мира
На территории городка с 1925 года возведено 40 общежитий, выполненных в разных архитектурных стилях
Участникам урбан-фестиваля Rehab 2 было предложено добавить ярких красок в интерьеры общежитий
В течение месяца 100 художников рисовали на стенах зданий граффити
Кто сказал, что студентов должны окружать строгие и скучные интерьеры?
Участники фестиваля превратили коридоры и лестничные пролёты общежитий в произведения искусства
К сожалению, импровизированная выставка просуществует недолго
Скоро здания университетского городка подвергнутся капитальному ремонту
А пока они продолжают радовать и вдохновлять своих жильцов и гостей
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