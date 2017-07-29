100 художников за месяц превратили университетский городок Парижа в арт-галерею

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100 художников за месяц превратили университетский городок Парижа в арт-галерею

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В рамках фестиваля уличного искусства Rehab 2 100 художников получили возможность нанести свои граффити на стены студенческих общежитий в знаменитом университетском городке Парижа. Вот что из этого получилось.

Интернациональный университетский городок расположен в 14-м и 19-м округах Парижа

<p>Фото: Facebook <a href="https://www.facebook.com/UrbexionsPhotos/" target="_blank">@UrbexionsPhotos</a></p>

Здесь проживает около 5,5 тысячи студентов из 132 стран мира

<p>Фото: Facebook <a href="https://www.facebook.com/UrbexionsPhotos/" target="_blank">@UrbexionsPhotos</a></p>

На территории городка с 1925 года возведено 40 общежитий, выполненных в разных архитектурных стилях

<p>Фото: Facebook <a href="https://www.facebook.com/UrbexionsPhotos/" target="_blank">@UrbexionsPhotos</a></p>

Участникам урбан-фестиваля Rehab 2 было предложено добавить ярких красок в интерьеры общежитий

<p>Фото: Facebook <a href="https://www.facebook.com/UrbexionsPhotos/" target="_blank">@UrbexionsPhotos</a></p>

В течение месяца 100 художников рисовали на стенах зданий граффити

<p>Фото: Facebook <a href="https://www.facebook.com/UrbexionsPhotos/" target="_blank">@UrbexionsPhotos</a></p>

Кто сказал, что студентов должны окружать строгие и скучные интерьеры?

<p>Фото: Facebook <a href="https://www.facebook.com/UrbexionsPhotos/" target="_blank">@UrbexionsPhotos</a></p>

Участники фестиваля превратили коридоры и лестничные пролёты общежитий в произведения искусства

<p>Фото: Facebook <a href="https://www.facebook.com/UrbexionsPhotos/" target="_blank">@UrbexionsPhotos</a></p>

К сожалению, импровизированная выставка просуществует недолго

<p>Фото: Facebook <a href="https://www.facebook.com/UrbexionsPhotos/" target="_blank">@UrbexionsPhotos</a></p>

Скоро здания университетского городка подвергнутся капитальному ремонту

<p>Фото: Facebook <a href="https://www.facebook.com/UrbexionsPhotos/" target="_blank">@UrbexionsPhotos</a></p>

А пока они продолжают радовать и вдохновлять своих жильцов и гостей

<p>Фото: Facebook <a href="https://www.facebook.com/UrbexionsPhotos/" target="_blank">@UrbexionsPhotos</a></p>

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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