"Моя дочка оказалась при смерти, после того как просто уснула в душной комнате"

Молодая мама рассказала об ужасном моменте, который ей пришлось пережить: она обнаружила, что её маленькая дочка получила тепловой удар, хотя даже не выходила на улицу. Чтобы предупредить остальных родителей, она выложила фото девочки в своём "фейсбуке".

Дженнифер Абма опубликовала фото своей дочки Анастасии в качестве предупреждения другим родителям. В своём посте она рассказала, что девочка легла подремать, но, когда мама пришла её проведать, она обнаружила, что малышка покраснела, покрылась потом, а на ощупь была как кипяток. В течение 20 минут она пыталась разбудить дочку, но тщетно. Тогда она вызвала скорую.

Доктора прибыли со следователями, потому что они не знали, чего ожидать по прибытии. Перепуганная мать рассказала, что девочка не выходила на улицу, но женщина не подозревала, что в комнате могло быть настолько жарко, что у дочки может случиться тепловой удар. Врачи замерили уровень сахара в крови Анастасии, и он был на уровне 1,2, хотя должен быть не менее четырёх.

Дженнифер извлекла страшный урок, но, к счастью, всё обошлось благополучно. Врачам удалось разбудить девочку и привести её в норму. Чтобы другие родители не испытали такой же стресс и их дети не пострадали, молодая мама написала большой пост об этом инциденте. Публикация собрала почти 50 тысяч репостов в "Фейсбуке". Многие пользователи были шокированы, узнав, что тепловой удар можно получить и дома, но приняли этот факт на заметку.