Фанатка экстрима выбила страйк на водной горке, врезавшись в застрявших девушек

В Сети появилось видео, которое вызывает смешанные эмоции: героинь видеоролика одновременно жалко, но удержаться от смеха очень тяжело. В Мексике две девушки решили прокатиться с водной горки, но застряли на середине пути.

Они изо всех сил пытались двигаться дальше, но тут поняли, что позади них кто-то едет с огромной скоростью. На их лицах появляется паника, они судорожно думают, как спастись из этой ситуации, даже пытаются выйти за борт, но возмездие приходит слишком быстро. Третья девушка сшибает бедолаг, словно кегли, и они сплошным комком катятся к основанию горки.